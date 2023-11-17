В секторе Газа отключили все телекоммуникации

Все телекоммуникации в секторе Газа стали недоступны из-за отсутствия доступных энергоресурсов, сообщает Zakon.kz.

Об этом Палестинская телекоммуникационная компания Paltel заявила в соцсети X.

"Мы с сожалением сообщаем, что все телекоммуникационные услуги в секторе Газа прекратили работу из-за истощения всех источников энергии, поддерживающих работу сети, а топливо ввозить запрещено", – говорится в сообщении.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября 2023 года. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время.

