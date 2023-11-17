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В секторе Газа отключили все телекоммуникации

в Газе отключили все телекоммуникации Фото: pixabay
Все телекоммуникации в секторе Газа стали недоступны из-за отсутствия доступных энергоресурсов, сообщает Zakon.kz.

Об этом Палестинская телекоммуникационная компания Paltel заявила в соцсети X.

"Мы с сожалением сообщаем, что все телекоммуникационные услуги в секторе Газа прекратили работу из-за истощения всех источников энергии, поддерживающих работу сети, а топливо ввозить запрещено", – говорится в сообщении.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября 2023 года. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время.

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Елена Беляева
Сектор Газа Израиль и Палестина
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