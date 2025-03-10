Израиль отключил электричество в секторе Газа: в ХАМАС заявили о шантаже

Представители ХАМАС назвали "грубым нарушением" соглашения о прекращении огня в секторе Газа решение израильских властей прекратить поставки электричества в анклав, сообщает Zakon.kz.

С таким заявлением выступил член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк. По его словам, это "попытка оказать давление":

"Последние действия Израиля представляют собой грубое нарушение всех подписанных договоренностей и норм международного права, а также лишний раз доказывают, что другая сторона не выполняет свою часть соглашений".

В воскресенье, 9 марта 2025 года, израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что министр энергетики еврейского государства Эли Коэн отдал распоряжение прекратить поставки электроэнергии в сектор Газа. Отмечено, что Израиль поставлял ресурс в Газу для работы опреснительной установки в центральной части анклава, однако основная часть электричества в Газе вырабатывается при помощи генераторов, топливо для которых не поступало уже неделю.

В ООН уже осудили действия Израиля, назвав их геноцидом, и призвали ввести в отношении страны санкции. Об этом заявила спецдокладчик организации по положению в области прав человека на палестинской территории Франческа Альбанезе.

❌GENOCIDE ALERT!❌Israel cutting off electricity supplies to Gaza means, among others, no functioning desalination stations, ergo: no clean water.

STILL NO SANCTION/NO ARMS EMBARGO against Israel means, among others, AIDING AND ASSISTING Israel in the commission of one of the… https://t.co/x2cX4MuP0K — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) March 9, 2025

В середине января Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США договорились о введении режима прекращения огня, который вступил в силу 19 января 2025 года. Первый этап реализации соглашения завершился 1 марта, в его рамках в еврейское государство были возвращены 33 заложника за 42 дня. В обмен на них Израиль освободил из тюрем более 1,5 тысячи палестинцев, некоторые из них были высланы за пределы палестинских территорий.

2 марта Израиль блокировал поставки гуманитарной помощи в Газу и закрыл все КПП в связи с отказом ХАМАС принять план спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа для продолжения переговоров о режиме прекращения огня в анклаве.