#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
494.84
537.4
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
494.84
537.4
5.58
Мир

Израиль отключил электричество в секторе Газа: в ХАМАС заявили о шантаже

флаги, флаг Израиля и Палестины, Израиль, Палестина, Ближний восток, , фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 11:04 Фото: pexels
Представители ХАМАС назвали "грубым нарушением" соглашения о прекращении огня в секторе Газа решение израильских властей прекратить поставки электричества в анклав, сообщает Zakon.kz.

С таким заявлением выступил член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк. По его словам, это "попытка оказать давление":

"Последние действия Израиля представляют собой грубое нарушение всех подписанных договоренностей и норм международного права, а также лишний раз доказывают, что другая сторона не выполняет свою часть соглашений".

В воскресенье, 9 марта 2025 года, израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что министр энергетики еврейского государства Эли Коэн отдал распоряжение прекратить поставки электроэнергии в сектор Газа. Отмечено, что Израиль поставлял ресурс в Газу для работы опреснительной установки в центральной части анклава, однако основная часть электричества в Газе вырабатывается при помощи генераторов, топливо для которых не поступало уже неделю.

В ООН уже осудили действия Израиля, назвав их геноцидом, и призвали ввести в отношении страны санкции. Об этом заявила спецдокладчик организации по положению в области прав человека на палестинской территории Франческа Альбанезе.

В середине января Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США договорились о введении режима прекращения огня, который вступил в силу 19 января 2025 года. Первый этап реализации соглашения завершился 1 марта, в его рамках в еврейское государство были возвращены 33 заложника за 42 дня. В обмен на них Израиль освободил из тюрем более 1,5 тысячи палестинцев, некоторые из них были высланы за пределы палестинских территорий.

2 марта Израиль блокировал поставки гуманитарной помощи в Газу и закрыл все КПП в связи с отказом ХАМАС принять план спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа для продолжения переговоров о режиме прекращения огня в анклаве.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Будущий премьер Канады сделал заявление о присоединении страны к США
Мир
10:44, Сегодня
Будущий премьер Канады сделал заявление о присоединении страны к США
Супружеская пара, установившая рекорд по продолжительности поцелуя, рассталась
Мир
09:19, Сегодня
Супружеская пара, установившая рекорд по продолжительности поцелуя, рассталась
Дмитрий Медведев обратился к Макрону
Мир
07:50, Сегодня
Дмитрий Медведев обратился к Макрону
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: