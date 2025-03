Израиль отключил электричество в секторе Газа: в ХАМАС заявили о шантаже

С таким заявлением выступил член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк. По его словам, это "попытка оказать давление":

В воскресенье, 9 марта 2025 года, израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что министр энергетики еврейского государства Эли Коэн отдал распоряжение прекратить поставки электроэнергии в сектор Газа. Отмечено, что Израиль поставлял ресурс в Газу для работы опреснительной установки в центральной части анклава, однако основная часть электричества в Газе вырабатывается при помощи генераторов, топливо для которых не поступало уже неделю.

В ООН уже осудили действия Израиля, назвав их геноцидом, и призвали ввести в отношении страны санкции. Об этом заявила спецдокладчик организации по положению в области прав человека на палестинской территории Франческа Альбанезе.

❌GENOCIDE ALERT!❌Israel cutting off electricity supplies to Gaza means, among others, no functioning desalination stations, ergo: no clean water.

STILL NO SANCTION/NO ARMS EMBARGO against Israel means, among others, AIDING AND ASSISTING Israel in the commission of one of the… https://t.co/x2cX4MuP0K