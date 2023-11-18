90 лет тюрьмы: жительницу Великобритании осудили за убийство соперницы

35-летнюю Кейтлин Армстронг суд признал виновной в убийстве бывшей подруги ее бойфренда и приговорил подсудимую к 90-летнему сроку заключения, сообщает Zakon.kz.

Убийство произошло в мае 2022 года. Выслеживая жертву, бывшую девушку своего бойфренда, с которой он непродолжительно встречался во время ссоры с Кейтлин Армстронг, подсудимая использовала приложение Strava, которым пользуются бегуны и велосипедисты для подсчета километража. Дело в том, что погибшая была профессиональной велогонщицей и подавала большие надежды, пишет SkyNews.

Выследив свою жертву Армстронг произвела три выстрела: два в голову и один в сердце. Затем покинула место преступления. После того, как на подозреваемую вышла полиция и провела первый допрос, Армстронг сбежала в Коста-Рику по паспорту сестры и сделала пластическую операцию на нос. Также она изменила цвет волос и стрижку.

Это не помогло Кейтлин Армстронг избежать наказания. Ее арестовали в хостеле после 43 дней бегства. Во время следствие, после задержания, подозреваемая предприняла еще одну попытку побега. За этой ей назначили отдельное наказание.

Сама Армстронг и ее адвокаты отрицают вину и заявляют, что осужденная стала "жертвой косвенных улик".

Громкое убийство жены бывшего министра национальной экономики Бишимбаева произошло 9 ноября. Полицейские задержали самого Куандыка Бишимбаева и на следующий день его арестовали на два месяца по решению следственного суда.