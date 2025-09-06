Австралийку приговорят за убийство трех родственников ядовитыми грибами

Верховный суд штата Виктория 8 сентября огласит приговор 50-летней Эрин Паттерсон, признанной виновной в убийстве трех человек и покушении на убийство еще одного, сообщает Zakon.kz.

По версии следствия, в июле 2023 года Паттерсон пригласила родственников на обед и подала блюдо "говядина Веллингтон" с добавлением бледной поганки – одного из самых смертельно опасных грибов, пишет CNN.

Спустя несколько дней ее бывшие свекры Дон и Гейл Паттерсон, а также сестра Гейл – Хизер Уилкинсон – скончались от полиорганной недостаточности. Муж Хизер, пастор Иэн Уилкинсон, выжил после длительного лечения в больнице.

Прокуратура утверждала, что женщина сознательно собрала поганки после публикаций на сайте iNaturalist, а затем пыталась скрыть улики, избавившись от дегидратора с грибными остатками и сбросив настройки своих устройств. Защита настаивала, что трагедия была случайной и Паттерсон лишь "хотела улучшить вкус блюда".

Присяжные из 12 человек после шести дней обсуждений сочли доводы обвинения убедительными. Судья Кристофер Бил подчеркнул, что при вынесении вердикта учитывался не моральный, а исключительно правовой аспект дела.

