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Связь частично восстановлена в Газе

Связь частично восстановлена в Газе Фото: pixabay
Телефонная связь и интернет частично начали работать в секторе Газа в ночь на субботу, 18 ноября, сообщает Zakon.kz.

Два крупнейших провайдера связи Газы, Paltel и Jawwal, сообщили о частичном восстановлении коммуникаций в секторе, передает The Guardian.


"Мы хотели бы объявить о частичном восстановлении телекоммуникационных услуг в различных районах сектора Газа", – написала в своих социальных сетях одна из компаний связи.

Возможность восстановить коммуникации частично появилась после того, как Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам предоставило некоторое количество топлива, отметили в провайдерской компании. При этом поставщики связи отмечают, что топлива в регионе недостаточно, но связь будет работать, "пока оно есть".

В ночь на 17 ноября провайдеры Газы объявили о полном отключении интернета и телекоммуникациях из-за отсутствия топлива в секторе. Позже Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам заявило о прекращении поставок гуманитарной помощи в сектор из-за остановки работы провайдеров. Из-за отсутствия связи отправление и координация конвоев с гуманитарными грузами в регионе становятся невозможыми.

Вечером 17 ноября в Алматы прибыл спецборт с казахстанцами, эвакуированными из сектора Газа.

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Мария Мельникова
ООН Израиль Сектор Газа
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