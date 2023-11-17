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Поставка гуманитарной помощи в Газу прекращается – ООН

Поставка гуманитарной помощи в Газу прекращается – ООН Фото: pixabay
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам объявило о прекращении поставок гуманитарной помощи в сектор Газа после того, как регион оказался обесточен и отключен от связи, сообщает Zakon.kz.

В связи с тем, что в четверг, 16 ноября, в Газе прекратила работать связь, управление и координация конвоев с гуманитарными грузами в регионе невозможна. Об этом в ночь на пятницу сообщили в Агентстве.


Как сказано в сообщении, с пятницы поставки помощи в Газу через пропускной пункт Рафах, что на границе с Египтом, прекратится из-за отсутствия связи, что связано с нехваткой топлива в секторе.

Накануне стало известно, что все телекоммуникации в секторе Газа стали недоступны из-за отсутствия доступных энергоресурсов. Несколькими днями ранее в Организации Объединенных Наций заявили, что всерьез обеспокоены грядущим срывом поставок гуманитарной помощи в сектор Газа из-за тотальной нехватки топлива для грузовиков.

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