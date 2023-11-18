Страны Африки и Карибского бассейна требуют возмещения вреда, причиненного работорговлей

Члены Африканского союза и КАРИКОМ учредили глобальный фонд репараций и призвали европейские страны принести официальные извинения за рабовладельческое прошлое, сообщает Zakon.kz.

Африканский союз в партнерстве со странами Карибского бассейна сформировал "единый фронт", чтобы убедить европейские страны заплатить за "исторические массовые преступления", пишет The Guardian.

Партнерство Африканского союза и Карибского сообщества будет направлено на усиление давления на бывшие рабовладельческие страны, чтобы они присоединились к движению за репарации.

Какую именно форму должны принимать репарации, пока не уточняется, но Африканский союз намерен изучить варианты судебного разбирательства и работать с ООН, дабы оценить, насколько серьезные нарушения прав человека имели место при порабощении африканцев на момент, когда оно совершалось.

Как заявил президент Ганы Нана Акуфо-Аддо, в период рабства весь прогресс в экономическом, культурном и психологическом плане "был задушен", разрушались семьи. Количественно оценить последствия таких трагедий невозможно, но они должны быть признаны.

"Весь африканский континент заслуживает официальных извинений от европейских стран, вовлеченных в работорговлю. Никакая сумма денег не может возместить ущерб, нанесенный трансатлантической работорговлей и ее последствиями. Но, конечно, это вопрос, которому мир должен противостоять, и который он больше не может игнорировать", - сказал он.

Генеральный секретарь КАРИКОМ Карла Барнетт отметила: крайне важно "говорить в один голос, чтобы продвигать призыв к репарациям".

В начале октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с президентом Того сотрудничество со странами Африки.