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Два человека погибли после падения дерева во время урагана в российском городе

Два человека погибли после падения дерева на авто во время урагана в российском городе Фото: pixabay
Двое жителей Новокузнецка погибли в собственном автомобиле — во время урагана на легковушку рухнуло гигантское дерево. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, сообщает Zakon.kz.

Дерево упало на легковой автомобиль в Новокузнецке. В результате происшествия погибли два человека, сообщает Mash.


Транспортное средство придавило к земле. Это стало последствием сильнейшего урагана, который накрыл регионы Сибири.


Как сообщили в СУ СКР по Кемеровской области, дерево упало на "Ладу", в которой ехали четверо.

58-летний мужчина и 60-летняя женщина скончались на месте. Пассажиры — 71-летняя женщина и 72-летний мужчина — госпитализированы.

Ранее сообщалось, что огромная вывеска упала на женщину в Астане из‑за урагана.

Непогода разбушевалась и в Караганде, где сильный ветер сорвал крыши многоэтажки, в результате кровля повредила припаркованные авто. 

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