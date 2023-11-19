Два человека погибли после падения дерева во время урагана в российском городе

Двое жителей Новокузнецка погибли в собственном автомобиле — во время урагана на легковушку рухнуло гигантское дерево. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, сообщает Zakon.kz.

Дерево упало на легковой автомобиль в Новокузнецке. В результате происшествия погибли два человека, сообщает Mash.





Транспортное средство придавило к земле. Это стало последствием сильнейшего урагана, который накрыл регионы Сибири.





Как сообщили в СУ СКР по Кемеровской области, дерево упало на "Ладу", в которой ехали четверо.

58-летний мужчина и 60-летняя женщина скончались на месте. Пассажиры — 71-летняя женщина и 72-летний мужчина — госпитализированы.

Ранее сообщалось, что огромная вывеска упала на женщину в Астане из‑за урагана.

Непогода разбушевалась и в Караганде, где сильный ветер сорвал крыши многоэтажки, в результате кровля повредила припаркованные авто.