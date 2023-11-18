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Ураганный ветер сорвал крыши многоэтажки в Караганде: кровля упала на припаркованные авто

Ураганный ветер сорвал крыши многоэтажки в Караганде: кровля упала на припаркованные авто Фото: скриншот
В Караганде из-за сильного ветра кровля 18 ноября упала на припаркованные авто. ЧП случилось около одного из жилых домов. О пострадавших не сообщается. По информации акима Карагандинской области, в регионе наблюдаются отключения электроснабжения, сообщает Zakon.kz.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал "Новости Караганда". На кадрах видно, как на автомобилях от удара выбило боковые и заднее стекла. 


О пострадавших не сообщается. 


По информации акима Карагандинской области, силы ДЧС и коммунальные службы работают в усиленном режиме с целью ликвидации последствий природной стихии. Создан штаб, работает телефон горячей линии 8 (7212) 51-11-10. 


"В связи сильным порывом ветра прошу вас, по возможности, воздержаться от выхода на улицу. По области есть факты срывов кровель с различных зданий, отключения электроснабжения, а также падения деревьев. Все работы проведем в максимально короткие сроки. Прошу сохранять спокойствие", - написал в Instagram аким области Ермаганбет Булекпаев. 

Ранее мы писали, что мощный ураган наблюдается и в Астане, где во время сильного ветра на женщину упал забор. Прогнозы синоптиков оказались правдивыми. 

Департамент по ЧС Астаны 18 ноября призвал жителей и гостей столицы Казахстана переждать непогоду в помещениях, а также дал рекомендации тем, кто вынужден будет выйти на улицу. 

Из-за снега и метели в Казахстане начали закрывать дороги из-за непогоды.

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