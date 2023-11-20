События в Украине: Байден заявил, что США не отступят перед вызовами со стороны Путина и ХАМАС

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Издание The Washington Post опубликовало авторскую статью Джо Байдена, в которой президент США рассуждает о событиях в Украине, а также о войне Израиля против ХАМАС, сообщает Zakon.kz.

Президент США Джо Байден призвал американцев поддержать предоставление военной помощи Украине и Израилю, так как это две демократические страны и их поддержка является жизненно важной для национальной безопасности Америки. Чтобы подкрепить свой аргумент, он провел параллели между событиями в Украине и новой эскалацией в Израиле. По его словам, поддержка и Украины, и Израиля является "жизненно важной для нацбезопасности Америки", и за реакцией Вашингтона наблюдают конкурирующие государства и противники США во всем мире.



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