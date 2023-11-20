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События в Украине: Байден заявил, что США не отступят перед вызовами со стороны Путина и ХАМАС

События в Украине: Байден заявил, что США не отступят перед вызовами со стороны Путина и ХАМАС Фото: pixabay
Издание The Washington Post опубликовало авторскую статью Джо Байдена, в которой президент США рассуждает о событиях в Украине, а также о войне Израиля против ХАМАС, сообщает Zakon.kz.
  • Президент США Джо Байден призвал американцев поддержать предоставление военной помощи Украине и Израилю, так как это две демократические страны и их поддержка является жизненно важной для национальной безопасности Америки. Чтобы подкрепить свой аргумент, он провел параллели между событиями в Украине и новой эскалацией в Израиле. По его словам, поддержка и Украины, и Израиля является "жизненно важной для нацбезопасности Америки", и за реакцией Вашингтона наблюдают конкурирующие государства и противники США во всем мире.
  • Финская пограничная служба сообщает, что после закрытия самых популярных переходов на границе с Россией на юго-востоке страны около них остаются десятки мигрантов, а двое из них даже перелезли через возведенные заграждения и сумели проникнуть на территорию страны.
  • Майор Вооруженным сил Украины (ВСУ) Виктор Кисиль рассказал о дефиците военных кадров в украинской армии. Его слова приводит телеканал CNN.
  • По словам майора, иногда нехватка бойцов даже критическая. Он объяснил, что от новобранцев необходимы разные навыки: на одну воинскую должность физическая подготовка, на другую — интеллектуальная.
  • В Херсоне снова прогремели взрывы. Об этом сообщил глава администрации города Роман Мрочко в Telegram. По его словам, в городе слышны мощные взрывы. Однако другие подробности не уточняются. Мрочко призвал горожан укрыться в безопасном месте и не подходить к окнам.
  • Объект инфраструктуры был поврежден в результате взрывов в Киевской области. Об этом сообщил глава местной военной администрации Руслан Кравченко в Telegram-канале ведомства. Как стало известно, атаки на Киевскую область с помощью БПЛА продолжаются вторую ночь. В этот раз воздушная тревога в регионе длилась около пяти часов.

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