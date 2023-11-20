События в Украине: Байден заявил, что США не отступят перед вызовами со стороны Путина и ХАМАС
Фото: pixabay
Издание The Washington Post опубликовало авторскую статью Джо Байдена, в которой президент США рассуждает о событиях в Украине, а также о войне Израиля против ХАМАС, сообщает Zakon.kz.
- Президент
США Джо Байден призвал американцев поддержать предоставление военной помощи
Украине и Израилю, так как это две демократические страны и их поддержка
является жизненно важной для национальной безопасности Америки. Чтобы
подкрепить свой аргумент, он провел параллели между событиями в Украине и новой
эскалацией в Израиле. По его словам,
поддержка и Украины, и Израиля является "жизненно важной для
нацбезопасности Америки", и за реакцией Вашингтона наблюдают конкурирующие
государства и противники США во всем мире.
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