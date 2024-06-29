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Байден наконец признал, что он уже не молод

Байден наконец признал, что он уже не молод, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 08:29 Фото: кадр из видео
Американский президент Джо Байден прокомментировал свое выступление на дебатах с Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC, Байден назвал дебаты не очень удачными и признал, что дебатирует не так хорошо.

"Я знаю, что я уже не молодой человек. Я не хожу так легко, как раньше. Я говорю не так гладко, как раньше. Я дебатирую не так хорошо, как раньше, но я знаю то, что я знаю, – я знаю, как говорить правду!" – заявил глава Белого дома. По словам американского лидера, если тебя сбивают с ног, необходимо подниматься.

Ранее сообщалось, что 28 июня в Атланте прошли первые предвыборные теледебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Их транслировал канал CNN. Соперники 90 минут обсуждали экономические проблемы, миграция и аборты, затем международные темы. Трамп раскритиковал вывод войск из Афганистана, заявил, что урегулирует конфликт в Украине в случае своей победы и не согласился с условиями мира, предложенными Путиным. Байден назвал Трампа "неудачником", а Трамп заявил, что Байден – преступник и в целом худший президент в истории.

Трамп даже предложил Байдену пройти тест на умственные способности, который он, по его словам, прошел превосходно. Отметим, что Трампу – 78 лет, а Байдену – 81 год.

Дебаты проходили без присутствия зрителей. Ведущие поочередно задавали вопросы, и микрофоны участников отключались.

Позже американские зрители назвали победителя дебатов между Байденом и Трампом. Победу Трампу присудили 67% респондентов, Байдену – 33%.

Второй раунд дебатов запланирован на телеканале ABC 10 сентября. 60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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