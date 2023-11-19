Израиль и ХАМАС могут договориться об освобождении заложников

Израиль и ХАМАС при участии США близки к соглашению об освобождении заложников в обмен на пятидневное перемирие, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Washington Post, планируемое освобождение заложников может привести к первой "устойчивой" паузе в конфликте в секторе Газа.

По данным источников ABC News, стороны обсуждают сделку, согласно которой могут быть освобождены не менее 50 заложников, в основном женщин и детей, в обмен на перемирие на несколько дней, а также на освобождение некоторого количества палестинских женщин и несовершеннолетних, находящихся в заключении в Израиле.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об отсутствии договоренностей по освобождению заложников в секторе Газа.

Еще раньше в правительстве Газы подсчитали количество жертв израильских атак. Их оказалось более 12,3 тыс. человек. Раненых оказалось более 30 тыс. человек, из них не менее 75% – дети и женщины. Пропавшими без вести под завалами зданий, рухнувших при израильских бомбардировках, числятся более 6 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Израиле погибли 1200 человек и 240 человек были взяты в заложники.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября 2023 года. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время.