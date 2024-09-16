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Дональд Трамп пережил второе покушение на свою жизнь

В США задержали киллера, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 05:36 Фото: pixabay
В США расследуют очередное покушении на Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

15 сентября произошла стрельба возле бывшего президента США Дональда Трампа, когда он покидал свой гольф-клуб в Вест-Палм-Бич, штат Флорида. Пока американские провоохранительные органы официально не сообщали, была ли стрельба как-то связана с экс-президентом. Некоторые СМИ со ссылкой на источники пишут, что это была очередная попытка покушения на Трампа.

Вечером 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло первое покушение на жизнь бывшего президента США. Он получил ранение уха, погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые травмы. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.

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