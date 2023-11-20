Более 200 мафиози приговорили к 2200 годам лишения свободы

Более 200 членов преступной группировки Ндрангета приговорили к лишению свободы. Общий срок превысилс 2200 лет. Это произошло при одном из самых масштабных судебных процессов над мафией в истории Италии, сообщает Zakon.kz.

Основанная в XVIII веке в Калабрии, Ндрангета превратилась в одну из самых могущественных, разветвленных и богатых преступных организаций мира. Ндрангета – единственная мафия, действующая на всех континентах, контролирующая 80% европейской торговли кокаином, сообщает Sky News.

В трехлетнем судебном процессе, в котором участвовали мафиози, предприниматели и политики, фигурировали обвинения в убийствах, коррупции, торговле наркотиками, отмывании денег и вымогательстве.

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Около 67 подсудимых, фигурировавших в первоначальном обвинительном заключении, уже признали виновными после того, как высказались за ускоренное рассмотрение дела. Более 80 подсудимых признали невиновными.

В декабре 2019 года спецназ и элитные подразделения нанесли удар по Ндрангете: около 3 тыс. сотрудников провели рейды в 12 регионах Италии, а также произвели аресты в Германии, Швейцарии и Болгарии.

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Власти изъяли имущество и деньги на миллионы евро, а также задержали 300 подозреваемых.

Премьер-министр Джорджия Мелони недавно заявила, что в настоящее время Италия располагает самой эффективной тактикой борьбы с организованной преступностью.