Северная Корея объявила о запуске нового спутника-шпиона

Северная Корея официально предупредила Японию о том, что собирается запустить в космос спутник-шпион. Японские власти в ответ привели в готовность системы ПВО, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian 21 ноября, власти Северной Кореи заявили, что намерены запустить в космос разведывательный спутник. Пуск должен состояться в период с 23 ноября по 1 декабря.

Северокорейские власти предупредили береговую охрану Японии о том, что траектория полета ракеты, которая должна будет вывести спутник на орбиту, пройдет над Желтым морем и Восточно-Китайским (Восточным) морем. В ответ японский премьер-министр Фумио Кишида поручил привести в готовность системы противовоздушной обороны на случай "непредвиденных ситуаций".

"Даже если цель запуска – вывести на орбиту спутник, использование для этого баллистической ракеты нарушает целый ряд резолюций Совета безопасности ООН", – подчеркнул Кишида.

Министерство обороны Южной Кореи пока никак не комментировало заявление властей КНДР.

Это уже третья попытка КНДР запустить в космос спутник-шпион. Два предыдущих пуска завершились неудачно. В сентябре северокорейский лидер Ким Чен Ын посещал Россию, где обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным в том числе и сотрудничество в аэрокосмической сфере, включая строительство спутников.

Ранее разведка Южной Кореи подтвердила, что КНДР действительно готова к запуску спутника-шпиона.