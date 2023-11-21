Обрушение туннеля в Индии: спасатели добились первого серьезного успеха

Рабочие, которые с 12 ноября заперты под землей в рухнувшем туннеле на севере Индии, впервые за девять суток получили горячую еду и записали видео для родных. Спасатели утверждают, что добились "первого прорыва", сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN 21 ноября, спасатели добились первых успехов в вызволении из-под земли 41 рабочего, которые уже девять дней не могут выбраться из рухнувшего туннеля в индийском городе Уттаркаши.

Люди, запертые под обломками, впервые с 12 ноября записали видео для родных: камеру спустили им через трубку, по которой рабочим отправляют еду. На кадрах видно, что группа из 41 мужчины находится в подземном помещении на глубине около 60 метров в толще горы. Рабочим также передали воду, кислород и – впервые за девять дней – горячую еду.





Индийские власти рассматривают разные варианты спасения запертых в туннеле людей. Один из них – установка достаточно широкой трубы, ведущей наружу, чтобы рабочие могли по ней проползти. Пока что проделать надежный проход к находящимся под землей людям не удалось из-за нестабильной породы и риска дальнейших обрушений. Но спасатели объявили о "первом успехе": они смогли провести к рабочим 53-метровую трубу, достаточно широкую и прочную, чтобы через нее наконец можно было снабдить замурованных под обломками людей полноценной пищей, медикаментами и кислородными баллонами.

По заявлению местных властей, "уверенность в том, что жизни запертых в туннеле рабочих удастся спасти, многократно увеличилась". Спасатели работают с энтузиазмом и надеются, что найдут способ вскоре поднять людей на поверхность. Сейчас они пытаются пробурить ход в туннель сразу с трех направлений.

Туннель, который строили рабочие, обрушился в индийском штате Уттаракханд 12 ноября. Спустя трое суток некоторые из оказавшихся под землей мужчин начали заболевать. После первых неудачных попыток пробурить сквозь завал проход к рабочим стало ясно, что спасение людей займет больше времени, чем ожидали изначально.