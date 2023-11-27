Обрушение туннеля в Индии: у спасателей остался последний шанс

У спасателей осталась последняя возможность спасти группу из 41 рабочего, которые с 12 ноября заперты под землей в обрушившемся туннеле на севере Индии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian 27 ноября, на 15-е сутки после того, как в индийском городе Уттаркаши обрушился туннель, в котором находился 41 рабочий, спасатели решили пойти на крайние меры ради спасения запертых под землей людей.

После того, как несколько попыток пробурить к рабочим горизонтальные скважины и провести через них трубы завершились неудачно, спасатели начали бурить породу вертикально. Это очень рискованный план, о чем геологи предупреждали заранее. Попытка проделать вертикальный проход в туннель может привести к новому обвалу.

Еще на прошлой неделе местные власти оптимистично предсказывали, что спасение рабочих – дело нескольких часов: тогда оставалось разобрать 10-15 метров завалов. Но на финальном этапе спасательной операции возникли сразу несколько сложностей. Буровая установка, привезенная из США, сломалась в решающий момент, натолкнувшись на металлическую преграду. Хотя ее удалось починить, какое-то время завалы разбирали вручную, что сильно замедлило спасение рабочих.

Чтобы рабочие смогли подняться на поверхность, необходимо пробурить ход длиной 86 метров. С воскресенья спасатели уже успели пробить 15 метров. По оценкам властей, этот процесс могут завершить к четвергу, но если на пути вновь возникнут препятствия, то спасательная операция может растянуться "на дни и недели". Эксперт по разработке туннелей из Австралии Арнольд Дикс, который участвует в операции, оценил реализацию плана в месяц.

С запертыми под землей рабочими поддерживают постоянный контакт. Их снабжают водой, едой и кислородом. Хотя на поверхности уже начались морозы, под землей температура пока высокая, поэтому нет риска, что люди замерзнут.

Обрушение туннеля, который строили в индийском городе Уттаркаши в рамках амбициозного проекта по созданию транспортной магистрали Чар Дхам, произошло 12 ноября. С того момента группа из 41 рабочего находится под землей и не может выбраться наружу.

