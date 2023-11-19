Более недели 41 рабочего не могут вызволить из обрушившегося туннеля в Индии

41 рабочий в Индии застрял в туннеле и находятся там восьмой день. Чиновники рассматривают альтернативные планы спасения, сообщает Zakon.kz.

На место аварии в штате Уттаракханд прибыла новая буровая машина, чтобы заменить ту, которая была повреждена при прорыве камней и обломков. Они использовали бур, чтобы создать пространство для вставки широких труб, через которые оказавшиеся в ловушке рабочие могли выползти на свободу.

На данный момент власти пробурили 24 метра сквозь завалы и обломки, но для того, чтобы рабочие могли спастись, потребуется до 60 метров.

Чиновники в воскресенье рассматривали новые способы эвакуации рабочих.Представитель правительства, заявил, что это, возможно, предполагает использование новой машины для бурения с вершины холма, под которым рабочие оказались в ловушке внутри обрушившегося туннеля.

Этот метод потребует больше времени и займет еще четыре-пять дней.

Ранее для вызволения рабочих в Гималаях власти Индии обратились к международным организациям по спасению.

Накануне стало известно, что застрявшие в туннеле рабочие начали жаловаться на самочувствие. Медики всерьез обеспокоены их состоянием здоровья.

Обрушение туннеля, который строили в индийском городе Уттаркаши в рамках амбициозного проекта по созданию транспортной магистрали Чар Дхам, произошло 12 ноября. 13 ноября местные власти сообщали, что спасательная операция займет еще как минимум сутки.