Более недели 41 рабочего не могут вызволить из обрушившегося туннеля в Индии
На место аварии в штате Уттаракханд прибыла новая буровая машина, чтобы заменить ту, которая была повреждена при прорыве камней и обломков. Они использовали бур, чтобы создать пространство для вставки широких труб, через которые оказавшиеся в ловушке рабочие могли выползти на свободу.
На данный момент власти пробурили 24 метра сквозь завалы и обломки, но для того, чтобы рабочие могли спастись, потребуется до 60 метров.
Чиновники в воскресенье рассматривали новые способы эвакуации рабочих.Представитель правительства, заявил, что это, возможно, предполагает использование новой машины для бурения с вершины холма, под которым рабочие оказались в ловушке внутри обрушившегося туннеля.
Этот метод потребует больше времени и займет еще четыре-пять дней.
Ранее для вызволения рабочих в Гималаях власти Индии обратились к международным организациям по спасению.
Накануне стало известно, что застрявшие в туннеле рабочие начали жаловаться на самочувствие. Медики всерьез обеспокоены их состоянием здоровья.
Обрушение туннеля, который строили в индийском городе Уттаркаши в рамках амбициозного проекта по созданию транспортной магистрали Чар Дхам, произошло 12 ноября. 13 ноября местные власти сообщали, что спасательная операция займет еще как минимум сутки.