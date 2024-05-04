33 израильских заложника согласились освободить представители ХАМАС
Фото: pixabay
Представители палестинского движения ХАМАС согласилось освободить 33 израильских заложника на первом этапе сделки с Израилем по прекращению огня, сообщает Zakon.kz.
Об этом источник рассказал телеканалу al Hadath.
"ХАМАС согласен освободить 33 израильских заложника на "первом этапе" (соглашения). Эта позиция отличается от предыдущей… В начале переговоров ХАМАС утверждал, что у него находятся 20 заложников, и, похоже, он смог найти остальных мирных жителей", – заявил источник телеканалу.
Отметим, что делегация ХАМАС в субботу прибыла в Каир для проведения переговоров через египетских посредников о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.
Ранее сообщалось, что ХАМАС может согласиться на сделку о полном прекращении огня с Израилем "поэтапно".
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