Пассажиры пострадали во время столкновения поезда с тепловозом в России
Фото: Транспортная прокуратура РФ
Пресс-служба РЖД заявила о том, что пассажирский поезд Пермь – Адлер столкнулся в Ульяновской области со стоящим маневровым тепловозом, за медпомощью с ушибами обратились 25 человек, сообщает Zakon.kz.
Об этом они заявили в Telegram.
"В 17:49 по времени Астаны на станции Бряндино (Ульяновская область) произошло столкновение пассажирского поезда №354 Пермь – Адлер со стоящим маневровым тепловозом. Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось", – говорится в сообщении.
В результате схода подвижного состава нет.
По предварительным данным, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди них один несовершеннолетний.
"Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Причины происшествия устанавливаются", – добавляется в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Жетысуской области автомобиль Mercedes-Benz столкнулся с с грузовым поездом.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript