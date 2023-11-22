Пассажиры пострадали во время столкновения поезда с тепловозом в России

Фото: Транспортная прокуратура РФ

Пресс-служба РЖД заявила о том, что пассажирский поезд Пермь – Адлер столкнулся в Ульяновской области со стоящим маневровым тепловозом, за медпомощью с ушибами обратились 25 человек, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: