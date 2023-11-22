Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пассажиры пострадали во время столкновения поезда с тепловозом в России

столкновение поезда и тепловоза Фото: Транспортная прокуратура РФ
Пресс-служба РЖД заявила о том, что пассажирский поезд Пермь – Адлер столкнулся в Ульяновской области со стоящим маневровым тепловозом, за медпомощью с ушибами обратились 25 человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом они заявили в Telegram.

"В 17:49 по времени Астаны на станции Бряндино (Ульяновская область) произошло столкновение пассажирского поезда №354 Пермь – Адлер со стоящим маневровым тепловозом. Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось", – говорится в сообщении.

В результате схода подвижного состава нет.

По предварительным данным, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди них один несовершеннолетний.

"Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Причины происшествия устанавливаются", – добавляется в сообщении.


Ранее сообщалось, что в Жетысуской области автомобиль Mercedes-Benz столкнулся с с грузовым поездом.

Читайте также

эректильная дисфункция у космонавтов
Космонавты в открытом космосе могут быть подвержены эректильной дисфункции
ХАМАС начнет возвращать израильских заложников 23 ноября
ХАМАС начнет возвращать израильских заложников 23 ноября
жители Афганистана
После признания власти талибов Афганистан примет международные нормы по шариату
Елена Беляева
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают зарплату с 1 сентября
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают заработную плату с 1 сентября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления