Израиль и ХАМАС договорились об обмене заложниками

Достигнута договоренность об обмене задержанных Израилем палестинских женщин и детей на 100 израильских заложниц, находящихся у ХАМАС, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил телеканал al Arabiya со ссылкой на источники.

"Достигнута договоренность об обмене задержанных Израилем палестинских женщин и детей на сто израильских заложниц, находящихся у ХАМАС", – говорится в сообщении.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября 2023 года. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Сейчас ЦАХАЛ проводит наземную операцию в секторе Газа и уничтожает подземные туннели ХАМАСа. На границе между сектором Газа и Египтом открыли единственный пункт прохода, через него осажденный анклав покинули несколько сотен человек.

По информации официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, которую он озвучивал 6 ноября, 76 казахстанцев продолжают оставаться в секторе Газа.

7 ноября замгендиректора МИД Израиля по Евразии и Балканам Симона Гальперин заявила, что ее страна не воюет с палестинцами, а воюет с ХАМАС. Подробнее здесь.

