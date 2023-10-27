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Армия Израиля сообщила о ликвидации командира ХАМАС

Израиль ликвидировал командира боевиков ХАМАС Фото: wikimedia
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 27 октября сообщила, что вновь провела наземные рейды на территории сектора Газа и ликвидировала командира ХАМАС, участвовавшего в нападении на мирных жителей, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению, которое ЦАХАЛ опубликовала в Telegram, израильские военные провели несколько наземных рейдов в центральной части сектора Газа при поддержке боевых самолетов и беспилотников. По заявлению израильской армии, военные "идентифицировали и поразили" несколько целей, в том числе командные пункты ХАМАС и точки запуска противотанковых снарядов. Среди солдат ЦАХАЛ потерь нет.

Армия Израиля также сообщила о ликвидации командира ХАМАС Мадхата Мубашара, который руководил одним из батальонов группировки. Он принимал участие в нападениях на мирные израильские поселения и на солдат ЦАХАЛ. Всего за последние сутки израильские военные уничтожили около 250 целей в секторе Газа, в том числе десятки боевиков.

Это уже не первый наземный рейд Израиля в сектор Газа. Пехота и танки ЦАХАЛ зашли на контролируемые движением ХАМАС территории 23 октября. Позже армия Израиля отчиталась об уничтожении трех командиров ХАМАСа.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили несколько приграничных поселений, убили сотни человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Гуманитарная ситуация в осажденном секторе Газа близка к катастрофической. В Газе находятся несколько казахстанцев, их пытаются эвакуировать.

Все новости о ситуации в Израиле и Палестине – в этом сюжете.

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