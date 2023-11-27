Марш против антисемитизма собрал в Лондоне 50 тысяч человек
Протестующие несли плакаты с надписями "Плечом к плечу с британскими евреями" и "Нулевая терпимость к антисемитам". На других были показаны лица израильских заложников, удерживаемых палестинской группировкой Хамас.
More than 50 000 people have gathered for the March Against Antisemitism in London today.— Visegrád 24 (@visegrad24) November 26, 2023
🇬🇧🇮🇱 pic.twitter.com/G4UoQ0xzf8
Воскресный марш состоялся на следующий день после последней демонстрации в британской столице пропалестинских протестующих, призывающих к постоянному прекращению огня в секторе Газа.
По оценкам полиции, в субботней демонстрации приняли участие 45 000 человек, а в воскресной акции протеста приняли участие 50 000 человек.
Лондонская столичная полиция получила сообщения о 554 антисемитских правонарушениях в период с 1 октября по 1 ноября по сравнению с 44 годом ранее. Число сообщений об исламофобских преступлениях за тот же период увеличилось почти в три раза и достигло 220.