Марш против антисемитизма собрал в Лондоне 50 тысяч человек

Около 50 000 демонстрантов против антисемитизма прошли маршем в Лондоне в воскресенье в знак протеста против роста преступлений на почве ненависти против евреев, сообщает Zakon.kz.

Протестующие несли плакаты с надписями "Плечом к плечу с британскими евреями" и "Нулевая терпимость к антисемитам". На других были показаны лица израильских заложников, удерживаемых палестинской группировкой Хамас.

More than 50 000 people have gathered for the March Against Antisemitism in London today.



🇬🇧🇮🇱 pic.twitter.com/G4UoQ0xzf8 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 26, 2023

Воскресный марш состоялся на следующий день после последней демонстрации в британской столице пропалестинских протестующих, призывающих к постоянному прекращению огня в секторе Газа.

По оценкам полиции, в субботней демонстрации приняли участие 45 000 человек, а в воскресной акции протеста приняли участие 50 000 человек.

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Лондонская столичная полиция получила сообщения о 554 антисемитских правонарушениях в период с 1 октября по 1 ноября по сравнению с 44 годом ранее. Число сообщений об исламофобских преступлениях за тот же период увеличилось почти в три раза и достигло 220.