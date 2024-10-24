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Представители ХАМАС назвали условия для прекращения боевых действий в Израиле

ХАМАС назвало условия для прекращения боевых действий в Израиле, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 01:11 Фото: pixabay
Палестинское движение ХАМАС готово прекратить боевые действия при условии, что Израиль примет соглашение о прекращении огня в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

Источник рассказал порталу barrons.com, что делегация ХАМАС обсудила с египетскими чиновниками в Каире "идеи и предложения", связанные с соглашением о перемирии в секторе Газа.

"ХАМАС выразил готовность прекратить боевые действия, но Израиль должен взять на себя обязательства по прекращению огня, покинуть сектор Газа, разрешить возвращение перемещённых лиц, согласиться на серьезную сделку по обмену пленными и разрешить ввоз гуманитарной помощи в Газу", – говорится в сообщении.

Отметим, что иностранные СМИ ранее писали, что глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани рассказал, что Египет и ХАМАС провели переговоры относительно будущего сектора Газа, Катар координирует с Каиром позицию по любой инициативе в отношении судьбы Газы.

Ранее сообщалось, что число жертв израильских ударов по Ливану превысило 2,5 тысячи.

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