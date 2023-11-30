Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Теракт произошел в Иерусалиме

Теракт произошел в Иерусалиме Фото: скриншот видео
Во въезде в Иерусалим сегодня, 30 ноября 2023 года, произошел теракт – вооруженные террористы открыли огонь по людям, которые стояли на автобусной остановке. По последним данным, погибли трое человек – 24-летняя девушка, пожилой мужчина и женщина, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Times of Israel, на месте происшествия застрелены двое боевиков ХАМАСа. По данным медиков, в результате теракта были убиты три человека и шестеро ранены, двое из них серьезно.

В полиции рассказали, что около 7:40 (11:40 по времени Астаны) двое палестинских боевиков вышли из автомобиля на бульваре Вейцмана у главного въезда в столицу и открыли огонь по людям на автобусной остановке. Террористы были ликвидированы.

Что известно о нападавших

Нападавшими оказались братья Мурад Намр, 38 лет, и Ибрагим Намр, 30 лет, из Восточного Иерусалима.

По данным агентства безопасности Шин Бет, эти двое были членами ХАМАС и ранее находились в тюрьме за террористическую деятельность:

"Мурад находился в тюрьме в период с 2010 по 2020 год за планирование терактов по указанию террористических элементов в секторе Газа, а Ибрагим был заключен в тюрьму в 2014 году за нераскрытую террористическую деятельность".

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что террористы были вооружены автоматом М-16 и пистолетом. При обыске автомобиля полицией было обнаружено большое количество боеприпасов.

Ранее сообщалось, что израильские власти и палестинское движение ХАМАС в последний момент согласовали продление перемирия. Стороны договорились продолжить освобождение израильских заложников и палестинских заключенных.

Материал по теме

Израиль и ХАМАС продлили перемирие в последний момент

Очередной конфликт между палестинскими радикалами и Израилем начался 7 октября с нападения боевиков движения ХАМАС на израильские пограничные поселения. В результате атаки погибли 1,4 тыс. человек, более 200 были взяты в заложники. ЦАХАЛ в ответ провела массированные обстрелы сектора Газа, а впоследствии начала в палестинском анклаве наземную операцию, чтобы полностью уничтожить ХАМАС. Число погибших палестинцев оценивают в 13 тыс. человек.

Материал по теме

Министр обороны Израиля пообещал атаковать Газу с большей силой

24 ноября Израиль и ХАМАС начали четырехдневное перемирие, которое позднее продлили еще на два дня.

Все новости о конфликте между ХАМАС и Израилем читайте по ссылке.

Читайте также

Илон Маск рассказал недовольным рекламодателям, куда им идти
Илон Маск рассказал недовольным рекламодателям, куда им идти
Израиль и ХАМАС продлили перемирие в последний момент
Израиль и ХАМАС продлили перемирие в последний момент
Трижды сменившая пол британка пожаловалась на гомофобию
Трижды сменившая пол британка пожаловалась на гомофобию
Динара Халдарова
Израиль Израиль и Палестина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Ерке Есмахан поделилась первыми фото из детской
Ерке Есмахан поделилась первыми фото из детской
"Рюкзаки на 48 миллиардов": Ажар Гиният прокомментировала информацию
"Рюкзаки на 48 миллиардов": Ажар Гиният прокомментировала информацию
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: