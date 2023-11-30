Теракт произошел в Иерусалиме

Во въезде в Иерусалим сегодня, 30 ноября 2023 года, произошел теракт – вооруженные террористы открыли огонь по людям, которые стояли на автобусной остановке. По последним данным, погибли трое человек – 24-летняя девушка, пожилой мужчина и женщина, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Times of Israel, на месте происшествия застрелены двое боевиков ХАМАСа. По данным медиков, в результате теракта были убиты три человека и шестеро ранены, двое из них серьезно.

В полиции рассказали, что около 7:40 (11:40 по времени Астаны) двое палестинских боевиков вышли из автомобиля на бульваре Вейцмана у главного въезда в столицу и открыли огонь по людям на автобусной остановке. Террористы были ликвидированы.

Что известно о нападавших

Нападавшими оказались братья Мурад Намр, 38 лет, и Ибрагим Намр, 30 лет, из Восточного Иерусалима.

По данным агентства безопасности Шин Бет, эти двое были членами ХАМАС и ранее находились в тюрьме за террористическую деятельность:

"Мурад находился в тюрьме в период с 2010 по 2020 год за планирование терактов по указанию террористических элементов в секторе Газа, а Ибрагим был заключен в тюрьму в 2014 году за нераскрытую террористическую деятельность".

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что террористы были вооружены автоматом М-16 и пистолетом. При обыске автомобиля полицией было обнаружено большое количество боеприпасов.

Surveillance camera footage shows the shooting attack at the entrance to Jerusalem this morning. Two people were killed, and at least seven others were hurt. Two off-duty soldiers and an armed civilian shot the terrorists dead. pic.twitter.com/CwucVb5IV7 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 30, 2023

Ранее сообщалось, что израильские власти и палестинское движение ХАМАС в последний момент согласовали продление перемирия. Стороны договорились продолжить освобождение израильских заложников и палестинских заключенных.

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Очередной конфликт между палестинскими радикалами и Израилем начался 7 октября с нападения боевиков движения ХАМАС на израильские пограничные поселения. В результате атаки погибли 1,4 тыс. человек, более 200 были взяты в заложники. ЦАХАЛ в ответ провела массированные обстрелы сектора Газа, а впоследствии начала в палестинском анклаве наземную операцию, чтобы полностью уничтожить ХАМАС. Число погибших палестинцев оценивают в 13 тыс. человек.

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24 ноября Израиль и ХАМАС начали четырехдневное перемирие, которое позднее продлили еще на два дня.

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