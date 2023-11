Теракт произошел в Иерусалиме

Как пишет The Times of Israel, на месте происшествия застрелены двое боевиков ХАМАСа. По данным медиков, в результате теракта были убиты три человека и шестеро ранены, двое из них серьезно.

В полиции рассказали, что около 7:40 (11:40 по времени Астаны) двое палестинских боевиков вышли из автомобиля на бульваре Вейцмана у главного въезда в столицу и открыли огонь по людям на автобусной остановке. Террористы были ликвидированы.

По данным агентства безопасности Шин Бет, эти двое были членами ХАМАС и ранее находились в тюрьме за террористическую деятельность:

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что террористы были вооружены автоматом М-16 и пистолетом. При обыске автомобиля полицией было обнаружено большое количество боеприпасов.

Surveillance camera footage shows the shooting attack at the entrance to Jerusalem this morning. Two people were killed, and at least seven others were hurt. Two off-duty soldiers and an armed civilian shot the terrorists dead. pic.twitter.com/CwucVb5IV7