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МОТ: Около 400 тысяч палестинцев потеряли работу из-за войны

рабочий Фото: freepik
Сотни тысяч палестинцев на Западном берегу потеряли работу или заморозили зарплату после того, как израильские власти аннулировали их разрешения на работу и ввели строгие ограничения на переходы границы после терактов 7 октября, сообщает Zakon.kz.

По первоначальным оценкам Международной организации труда (МОТ), около 182 000 жителей Газы, которые работали в Израиле и поселениях, были уволены с работы, в то время как около 24% рабочих мест на Западном берегу также было потеряно, что эквивалентно 208 000 рабочих мест.

По данным МОТ, еще 160 000 рабочих с Западного берега либо потеряли работу в Израиле и поселениях, по крайней мере временно, либо рискуют потерять ее в результате ограничений, наложенных на доступ палестинцев к израильской рабочей силе, рынку и закрытие контрольно-пропускных пунктов с Западного берега в Израиль и поселения.

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По данным ООН, в секторе Газа нет электричества уже 52 дня. Данные показывают, что израильская электростанция в секторе Газа прекратила работу 8 октября, а электростанция в секторе Газа прекратила подачу электроэнергии 11 октября.

Мухит Турсынали
Израиль Палестина Сектор Газа
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