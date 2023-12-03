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Зашли в тупик: Израиль отозвал переговорщиков из Катара

флаги Палестины и Израиля Фото: freepik
Израильские власти отозвали свою команду переговорщиков из Катара после того, как переговоры по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, зашли в тупик, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Переговоры в стране Персидского залива привели к хрупкому перемирию между Хамасом и Израилем, которое продлилось семь дней.

В заявлении Израиль обвинил ХАМАС в невыполнении своей части соглашения, которая включала возвращение всех женщин и детей, находящихся в заложниках.

Переговорщики были из израильской разведывательной службы Мосад, и в заявлении говорится, что команду отозвал глава агентства Дэвид Барни.

Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил CNN, что они прервались в субботу после того, как Израиль продолжал настаивать на освобождении группы женщин, а ХАМАС отказался.


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ХАМАС в своем заявлении возложил на Израиль и США ответственность за прекращение диалога. Группировка боевиков заявила, что Израиль отказался от ее предложений об обмене пленными и передаче тел заложников, которые, по ее словам, погибли во время бомбардировки Газы.

Салех Аль-Арури, заместитель главы политбюро ХАМАС, подтвердил телеканалу Al Jazeera, что переговоры завершились, добавив, что заложников больше не будут освобождать до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня.

Последний обмен заключенными произошел 1 декабря: из израильских тюрем освободили 30 палестинцев, а палестинская сторона в свою очередь освободила шестерых заложников.

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