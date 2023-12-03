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ООН: В секторе Газа нет электричества уже 52 дня

человек с флагом Палестины Фото: pixabay
ООН поделилась данными Электрораспределительной компании Газы (GEDCO), подтверждающими, что на осажденной территории нет электричества с 11 октября, сообщает Zakon.kz.

Данные показывают, что израильская электростанция в секторе Газа прекратила работу 8 октября, а электростанция в секторе Газа прекратила подачу электроэнергии 11 октября, пишет Al Jazeera.

Данные показывают, что даже до того, как электричество было отключено, в Газе с января по сентябрь 2023 года в среднем потреблялось электричество всего 13,3 часа в день.

"В течение последнего десятилетия сектор Газа страдал от хронического дефицита электроэнергии, который подорвал и без того хрупкие условия жизни", — говорится в отчете ООН.

По данным ООН, в убежищах в Газе оказываются лишь ограниченные гуманитарные услуги, а гуманитарные операции в значительной степени остановлены с тех пор, как Израиль возобновил свои атаки.

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В последнем обновлении гуманитарного подразделения ООН на оккупированных палестинских территориях говорится, что в последние дни в районах к югу от Вади Газа раздавалась лишь мука в ограниченном количестве.

В сообщении также говорится, что временная пауза в боевых действиях "почти не привела к улучшению" доступа к питьевой воде в северных частях сектора Газа, где ее нехватка приводит к распространению болезней.

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