63 человека погибли от наводнения в Танзании

По последним имеющимся данным, число погибших в результате наводнения на севере Танзании, последовавшего за проливными дождями в эти выходные, возросло до 63, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Касим Маджалива заявил в комментариях, переданных по телевидению, что число раненых составило 116 человек, пишет Al Jazeera.

По его словам, оползни разрушили половину одной деревни, которую он посетил.

Сильные дожди, обрушившиеся на восточноафриканскую страну в субботу, привели к масштабным оползням. Изначально сообщалось о 47 погибших.

Восточная Африка, которая до недавнего времени переживала беспрецедентную засуху, теперь пережила недели проливных дождей и наводнений, связанных с погодным явлением Эль-Ниньо.

