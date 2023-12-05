63 человека погибли от наводнения в Танзании
Премьер-министр Касим Маджалива заявил в комментариях, переданных по телевидению, что число раненых составило 116 человек, пишет Al Jazeera.
По его словам, оползни разрушили половину одной деревни, которую он посетил.
مقطع متداول لفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة في منطقة #مانيارا شمالي تنزانيا، أدت لسقوط العشرات بين قتيل وجريح تضرر الطرقات.#نافذة_على_المشهد #تنزانيا #فيضانات #أمطار #أحوال_الطقس #الأحوال_الجوية #Tanzania #Flooding pic.twitter.com/tGHFKn6wYE— نافذة على المشهد (@nafdht_ly) December 5, 2023
Сильные дожди, обрушившиеся на восточноафриканскую страну в субботу, привели к масштабным оползням. Изначально сообщалось о 47 погибших.
Восточная Африка, которая до недавнего времени переживала беспрецедентную засуху, теперь пережила недели проливных дождей и наводнений, связанных с погодным явлением Эль-Ниньо.