Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

63 человека погибли от наводнения в Танзании

наводнение Фото: twitter/NEKAGANDA
По последним имеющимся данным, число погибших в результате наводнения на севере Танзании, последовавшего за проливными дождями в эти выходные, возросло до 63, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Касим Маджалива заявил в комментариях, переданных по телевидению, что число раненых составило 116 человек, пишет Al Jazeera.

По его словам, оползни разрушили половину одной деревни, которую он посетил.

Сильные дожди, обрушившиеся на восточноафриканскую страну в субботу, привели к масштабным оползням. Изначально сообщалось о 47 погибших.

Восточная Африка, которая до недавнего времени переживала беспрецедентную засуху, теперь пережила недели проливных дождей и наводнений, связанных с погодным явлением Эль-Ниньо.

Читайте также

певец
Умер автор песен "Королева красоты" и "Наша служба и опасна, и трудна" Анатолий Горохов
турист умер на аттракционе
Турист из Японии умер на аттракционе в Китае
версия провала украинского контрнаступления
Версию причин провала украинского контрнаступления опубликовало The Washington Post
Мухит Турсынали
Африка
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Казахстан тенге кредиты
Кому запретят брать кредиты в Казахстане
Как казахстанцам обойти уловки интернет-мошенников
Аферисты выходят на новый уровень: как казахстанцам не попасться на их крючок
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: