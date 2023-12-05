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Великобритания планирует снизить количество мигрантов

флаг Великобритании Фото: freepik
Британское правительство объявило о новых жестких иммиграционных правилах, которые направлены на сокращение числа людей, способных переехать в Великобританию на сотни тысяч, сообщает Zakon.kz.

Министр внутренних дел Джеймс Клеверли заявил, что принимает "решительные меры" по снижению разрешенной иммиграции, которая в 2022 году достигла рекордного уровня в почти 750 000 человек, пишет ABC News.

По новым правилам иммигрантам придется зарабатывать больше, чтобы получить рабочую визу, и им будет сложнее привозить членов семьи в Великобританию.

С весны 2024 года потенциальным иммигрантам придется зарабатывать 38 700 фунтов в год (22,5 млн тенге), чтобы получить визу квалифицированного работника, по сравнению с 26 200 фунтов (15,2 млн тенге) сейчас. Новые граждане Великобритании, желающие привезти своего супруга-иностранца в страну, должны будут зарабатывать такую ​​же сумму – почти вдвое больше нынешнего порога.

Правительство также заявило, что отменит правило, которое позволяет работодателям в секторах, включенных в "список дефицитных профессий", платить работникам-иммигрантам на 20% меньше, чем гражданам Великобритании.

С января большинство иностранных аспирантов также больше не смогут привозить членов семьи в Великобританию.

Планируется, что новые меры сократят на 300 тыс. количество людей, имеющих право переехать в Великобританию в будущие годы.

В пересмотренных данных, опубликованных в прошлом месяце Управлением национальной статистики, говорится, что чистая миграция в Великобританию (количество прибывших за вычетом тех, кто уезжает) составила рекордные 745 000 в 2022 году. Чистая миграция за 12 месяцев до июня 2023 года снизилась до 672 000.

Также недавно страна с имперским прошлым отправила один из своих самых смертоносных военных кораблей в Персидский залив, чтобы сдержать растущие угрозы судоходству со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном группировок после войны Израиля против ХАМАС.

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