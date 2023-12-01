Великобритания отправляет военный корабль в Персидский залив

Великобритания отправляет один из своих самых смертоносных военных кораблей в Персидский залив, чтобы сдержать растущие угрозы судоходству со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном группировок после войны Израиля против ХАМАС, сообщает Zakon.kz.

По данным Sky News, развертывание HMS Diamond, эсминца типа 45, способного стрелять ракетами с неба, произошло после того, как повстанцы-хуситы в Йемене захватили связанный с Израилем грузовой корабль в Красном море.

Грант Шаппс, министр обороны Соединенного Королевства, заявил, что он усиливает давнюю операцию Королевского флота по обеспечению безопасности на море в Персидском заливе, чтобы снизить риск перерастания нынешнего кризиса между Израилем и поддерживаемым Тегераном ХАМАС в региональный конфликт.

"Это ответ на то, что происходит в регионе", – сказал он группе репортеров.

В своем заявлении старший министр добавил, что крайне важно, чтобы Великобритания укрепляла присутствие в регионе, чтобы защитить Британию от более нестабильного и спорного мира.

Отправка эсминца является наиболее существенным и публично объявленным военным шагом Великобритании с тех пор, как ХАМАС напал на Израиль 7 октября.

Это следует за развертыванием в регионе двух кораблей поддержки и самолетов наблюдения.

Но наиболее значительные попытки деэскалации кризиса и сдерживания Ирана исходили от США, которые направили в регион две огромные ударные группы авианосцев.

Израильские власти и палестинское движение ХАМАС в последний момент согласовали продление перемирия.

Из израильских тюрем в Дамоне, Мегиддо, Офере, Нафхе, Кциоте и Рамоне были освобождены в общей сложности 30 палестинцев.

