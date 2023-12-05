Аэропорт в Индии затопило из-за сильного ливня

В индийском городе Ченнаи, где живут более 9 млн человек, из-за проливного дождя частично затопило аэропорт. В мегаполисе закрыли школы, колледжи и банки в связи с непогодой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Hindustan Times, в четырех районах штата Тамил Наду, включая город Ченнаи с населением свыше 9 млн человек, из-за проливных дождей 4-5 декабря закрыли школы, колледжи, офисы и банки. Аэропорт Ченнаи прекратил работу из-за того, что взлетную полосу затопило. Некоторые священные для индуистов храмы на восточном побережье страны также перестали принимать верующих.





Администрация городского аэропорта Ченнаи еще утром объявила о приостановке его работы как минимум на два часа. После этого появилась информация о том, что воздушные ворота города полностью закрыли на прилет и вылет рейсов "в связи со сложными погодными условиями" до вечера. Некоторые авиарейсы перенаправили через другие аэропорты. Пассажирам, которые не смогли вылететь, пообещали компенсации.

Аэропорт Ченнаи – один из крупнейших в Индии, он обслуживает в среднем по 500 авиарейсов ежедневно. На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, что его взлетная полоса затоплена, а в самом городе потоки дождевой воды буквально сносят автомобили на улицах.

Ливни в штате Тамил Наду вызваны крупным циклоном Мичаунг. Помимо дождей, циклон принес с собой штормовой ветер с порывами до 110 км/ч. В наиболее пострадавшие от непогоды районы отправили военных для помощи населению.

Синоптики прогнозируют, что сильные ливни и шторм продолжатся на восточном побережье Индии еще как минимум два дня, во вторник 5 декабря и среду 6 декабря.

Ранее сообщалось, что в Танзании из-за наводнения погибли 63 человека.