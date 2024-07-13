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Законодательство РК

Осенью будет проще: мажилисмен прокомментировал инициативу о введении единого часового пояса в Казахстане

Часовой пояс, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 19:49 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Парламента РК Еркін Әбіл прокомментировал свою инициативу о введении единого часового пояса в стране, сообщает Zakon.kz.

В интервью Taspanews мажилисмен Еркін Әбіл рассказал, почему Казахстан перевели на единое время. Он также подробно остановился на соответствии нынешнего часового пояса естественному времени суток и поразмышлял о сроках подведения промежуточных итогов такой инициативы.

"То, что мы передвинули время на час назад – это правильно. Это соответствует естественному часовому поясу, который должен быть в этих регионах. Противники изменения времени выдвигают наши же аргументы. По ним мы этот часовой пояс передвигали".Еркін Әбіл

Со слов депутата, также были учтены циркадные ритмы, зарубежные исследования. Поэтому в трех мегаполисах и в Караганде сейчас наиболее подходящий часовой пояс. При этом мажилисмен согласился, что проблема в Восточно-Казахстанской области имеет место быть. И не только там.

"ВКО находятся на границе, поэтому часовой пояс у них +5, +6. У нас остается также проблема с западными регионами. Это западный Казахстан, Кызылординская и Костанайская область, где часовой пояс +4. В самых западных областях, в Атырауской и Уральской области часовой пояс +3. Но от них никаких требований нет и у них вопросы не возникают", – отметил мажилисмен.

Әбіл убежден в том, что нет необходимости возвращать прежний режим. По его мнению, в октябре-ноябре даже противники перевода стрелок на часах оценят новый режим.

"Тогда будет светать раньше, дети будут раньше просыпаться и идти в школу. Будет проще. Сейчас просто каникулы идут".Еркін Әбіл

Он напомнил, что состоит в рабочей группе по рассмотрению петиции об отмене перевода часов, полностью посмотрел документ и не нашел там важных аргументов. Претензии по повышению расхода электроэнергии также пока не нашли подтверждения.

"Если уж петиция вышла, этот вопрос надо рассматривать. Но я рекомендовал бы рассмотреть этот вопрос хотя бы через год после перехода на единый часовой пояс".Еркін Әбіл

Месяцем ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова на пресс-конференции в правительстве 11 июня 2024 года высказалась о петиции по возврату прежнего времени в Казахстане.

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