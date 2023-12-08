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Статистика: 94 работника СМИ погибли в 2023 году

репортер Фото: freepik
В своем ежегодном подсчете смертей работников средств массовой информации Международная федерация журналистов сообщила, что в этом году было убито 94 журналиста и еще почти 400 человек были заключены в тюрьму, сообщает Zakon.kz.

Ведущая организация, представляющая журналистов всего мира, выразила глубокую обеспокоенность по поводу количества работников СМИ, погибших по всему миру при выполнении своей работы в 2023 году, поскольку война Израиля с ХАМАС унесла больше жизней журналистов, чем любой другой конфликт за более чем 30 лет.

Группа призвала улучшить защиту работников СМИ и привлечь к ответственности нападавших.

"Основная потребность в новом глобальном стандарте защиты журналистов и эффективном международном правоприменении никогда не была столь велика", – заявил президент IFJ Доминик Прадали.

Группа заявила, что с тех пор, как ХАМАС напал на Израиль 7 октября, было убито 68 журналистов, освещавших войну между Израилем и боевиками, – более одного в день и 72% всех смертей сотрудников СМИ во всем мире. В заявлении говорится, что подавляющее большинство из них были палестинскими журналистами в секторе Газа, где израильские силы продолжают наступление.

Для сравнения: в войне на территории Украины в этом году погибли три репортера.

Всего в этом году в тюрьмах находились 393 работника СМИ. Наибольшее количество журналистов было заключено в тюрьму в Китае и Гонконге (80 журналистов), за ними следовали 54 в Мьянме, 41 в Турции, 40 в России, 35 в Беларуси и 23 в Египте.

Мухит Турсынали
Беларусь Израиль Китай Мьянма Сектор Газа Турция Украина
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