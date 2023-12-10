Популярный участник кулинарного шоу в Аргентине умер в возрасте 24 лет

Участник кулинарного шоу El Gran Premio de la Cocina Ян Д'Анхело умер 2 декабря в возрасте 24 лет, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации газеты La Nacion, тело Яна Д'Анхело было обнаружено в его квартире 4 декабря. Предполагается, что причиной смерти стал инфаркт.

Ян Д'Анхело получил известность в 2019 году, став полуфиналистом в пятом сезоне шоу El Gran Premio de la Cocina. Позже он также принял участие в специальном выпуске шоу, где занял шестое место.

Ранее сообщалось, что на 83-м году жизни скончался известный казахстанский государственный деятель, дипломат Нажамедин Искалиев.