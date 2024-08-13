Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Автору бизнес-тренингов Аязу Шабутдинову продлили арест в Москве

суд продлил арест автору бизнес-тренингов Аязу Шабутдинову, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 22:21 Фото: скриншот видео
Таганский суд Москвы продлил арест автору бизнес-тренингов Аязу Шабутдинову, сообщает Zakon.kz.

По информации судов общей юрисдикции столицы России, в СИЗО он будет находиться до 16 октября 2024 года.

Между тем СМИ пишут, что во время судебного заседания следователь обнародовал наличие у блогера паспорта государства Сент-Люсия, резидентства в ОАЭ и открытой визы США. По данным следствия, до своего задержания бизнес-тренер регулярно менял места проживания. В связи с этим следователи полагают, что Шабутдинов может скрыться в неизвестном направлении.

При этом адвокаты обвиняемого попросили суд смягчить меру пресечения. Поводом для этого стало сотрудничество блогера со следствием.

3 ноября 2023 года в Москве задержали блогера, автора бизнес-тренингов Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Таганский суд Москвы до 16 декабря арестовал его, подозревая в особо крупном мошенничестве: ему предъявляли обвинение в совершении восьми преступлений по статье "Мошенничество". Затем на него написали еще одно заявление.

13 февраля 2024 года в отношении блогера возбудили еще семь уголовных дел.

Читайте также

певица
Женщину-курьера арестовали по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной
львенка нашли в Подмосковье
Двухмесячный львенок без присмотра разгуливал по улицам Подмосковья
во Франции создали самую дорогу зажигалку
Самую дорогую в мире зажигалку создали во Франции
Елена Беляева
Россия Москва 2024 год Мошенничество Мошенничество
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Бокс могут убрать из программы Олимпиады-2028
Бокс могут убрать из программы Олимпиады-2028
продюсер
Баян Алагузова объяснила, почему назвала свою дочь Алисой
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
На Казахстан обрушится североатлантический циклон
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: