Автору бизнес-тренингов Аязу Шабутдинову продлили арест в Москве

Таганский суд Москвы продлил арест автору бизнес-тренингов Аязу Шабутдинову, сообщает Zakon.kz.

По информации судов общей юрисдикции столицы России, в СИЗО он будет находиться до 16 октября 2024 года.

Между тем СМИ пишут, что во время судебного заседания следователь обнародовал наличие у блогера паспорта государства Сент-Люсия, резидентства в ОАЭ и открытой визы США. По данным следствия, до своего задержания бизнес-тренер регулярно менял места проживания. В связи с этим следователи полагают, что Шабутдинов может скрыться в неизвестном направлении.

При этом адвокаты обвиняемого попросили суд смягчить меру пресечения. Поводом для этого стало сотрудничество блогера со следствием.

3 ноября 2023 года в Москве задержали блогера, автора бизнес-тренингов Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Таганский суд Москвы до 16 декабря арестовал его, подозревая в особо крупном мошенничестве: ему предъявляли обвинение в совершении восьми преступлений по статье "Мошенничество". Затем на него написали еще одно заявление.

13 февраля 2024 года в отношении блогера возбудили еще семь уголовных дел.