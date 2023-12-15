"Королеве марафонов" Елене Блиновской продлили домашний арест

Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста до конца января для российской "королевы марафонов" и блогера Елены Блиновской по делу о неуплате 918 млн рублей налогов до 26 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом ТАСС рассказал источник в апелляционной инстанции.

"Постановление Замоскворецкого районного суда Москвы от 24 октября 2023 года в отношении Блиновской оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения", – говорится в сообщении.

Из жалобы адвокатов следует, что инспекторы проверяют Блиновскую по всем налогам, сборам, страховым взносам за 2022 год. Защита указала, что для ответов на требования ИФНС России №6 по Москве необходим онлайн-доступ в банки, а установленные судом запреты на интернет препятствуют взаимодействию фигурантки с налоговым органом.

В связи с этим защита настаивала на отмене постановления районного суда и требовала ограничить наказание для обвиняемой запретом определенных действий.

Популярную ведущую марафонов Елену Блиновску и ее мужа обвиняют в неуплате налогов. Сумма составляет 918 миллионов рублей (более пяти млрд тенге).

27 апреля известного российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию. Она пыталась пересечь границу на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее "имелись авиабилеты для вылета в иное государство".