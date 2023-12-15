Бывшему агенту ФБР дали четыре года тюрьмы за сотрудничество с российским олигархом

Бывшему главе отдела контрразведки Нью-Йоркского офиса ФБР вынесли приговор в США. Его признали виновным в тайном сотрудничестве с российским бизнесменом и осудили на четыре года заключения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ABC News, Чарльза Макгонигала, бывшего начальника отдела контрразведки офиса ФБР в Нью-Йорке, приговорили к четырем годам тюрьмы за работу на российского олигарха Олега Дерипаску.

Следствие установило, что Чарльз Макгонигал действовал в интересах Дерипаски, который находится в санкционных списках США как соучастник российской аннексии Крыма в 2014 году. Работая спецагентом в Нью-Йорке, Макгонигал участвовал в расследованиях в отношении крупных бизнесменов из РФ.

По информации издания, пользуясь своим положением, контрразведчик согласился продать Олегу Дерипаске компромат на другого олигарха – Владимира Потанина. Дерипаска и Потанин в то время боролись за акции компании "Норникель".





"Хотя первое задание, которое Дерипаска дал своему новобранцу, может показаться не особенно вредным, Макгонигал рассчитывал получить миллионы долларов, работая на олигарха в будущем", – подчеркнула прокуратура в обвинительном заключении.

Макгонигал признал вину. Он заявил, что осознает неприемлемость своих действий и как бывший агент ФБР "испытывает неимоверную эмоциональную и физическую боль". Его адвокаты просили не отправлять их подзащитного в тюрьму и указывали, что действия бывшего контрразведчика не противоречили интересам США, так как способствовали санкциям в отношении еще одного российского олигарха. Прокурор настаивал на пяти годах лишения свободы.

Отбывать срок бывший сотрудник ФБР начнет с 26 февраля. В начале 2024 года ему предстоит суд еще по одному делу: Макгонигала обвиняют в том, что он тайно получал деньги от албанской разведки.



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