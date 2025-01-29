"Королева марафонов" Елена Блиновская обжаловала арест

Блогер Елена Блиновская подала жалобу на свое заключение под стражу, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом опубликована 29 января в картотеке Мосгорсуда.

Как отмечается, заседание, на котором будет рассматриваться жалоба на арест, назначено на 4 февраля.

27 апреля 2023 года ее задержали при попытке покинуть Россию. Она пыталась пересечь границу на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее "имелись авиабилеты для вылета в иное государство".

16 декабря 2023 года стало известно, что 400 создателей марафонов Елены Блиновской остались без работы.

22 января 2024 года суд принял решение отправить Блиновскую в СИЗО за нарушения домашнего ареста. Ее заключили под стражу до 26 апреля 2024 года. "Королеву марафонов" обвиняют в неуплате налогов. Сумма составляет 918 млн рублей (более 5 млрд тенге).

16 января 2025 года Блиновская признала вину в неуплате налогов.