Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на заморской территории Франции

Согласно данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, у побережья Новой Каледонии (заморская территория Франции) в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, эпицентр стихии находился в 133 км к востоку от населенного пункта Тадине, где проживают около 7,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Отмечается, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

2 сентября сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали сейсмологи в 250 км от Алматы.