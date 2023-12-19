Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Протесты вспыхнули в Сербии после парламентских выборов

Протесты вспыхнули в Сербии после парламентских выборов Фото: Zakon.kz
В минувшее воскресенье в Сербии прошли парламентские выборы, на которых победила правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича. Оппозиция заявила о фальсификации и вбросах, что вызвало волну протестов, сообщает Zakon.kz.

Вечером в понедельник, 18 декабря, на следующий день после парламентских выборов, в Сербии начались протесты. Недовольные результатами голосования жители собрались на улицах, чтобы выразить свое недовольство, передает Euronews.

Ряд СМИ сообщает, что к местам протестов стянулись полицейские, однако акции проходят без задержаний и разгонов.

Как стало известно накануне, в парламентских выборах 17 декабря победила Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича, которую официально глава страны не возглавляет, но контролирует.

По последним данным, коалиция Вучича набирает более 46% голосов, вдвое обгоняя соперников из "Сербии против насилия".

Международные наблюдатели по итогам голосования заявили о нечестных выборах. Оппозиционные партии говорят о конкретных нарушениях: фальсификации, вбросах бюллетеней и "карусельном" голосовании.

Читайте также

Президента Египта переизбрали на новый срок
Президента Египта переизбрали на новый срок
В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,1
Ситуация в Украине: ЕС утвердил 12-й пакет санкций, в Вашингтоне обсуждают очередной пакет помощи Киеву
Ситуация в Украине: ЕС утвердил 12-й пакет санкций, в Вашингтоне обсуждают очередной пакет помощи Киеву
Мария Мельникова
Сербия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан
Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан
певец
Али Окапов поделился радостной новостью
прогноз нумеролога для Казахстана на 2024 год
Что ждет Казахстан в 2024 году: прогноз нумеролога
Для кого будет успешным новый 2024 год
Для кого будет успешным новый 2024 год
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: