Протесты вспыхнули в Сербии после парламентских выборов

В минувшее воскресенье в Сербии прошли парламентские выборы, на которых победила правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича. Оппозиция заявила о фальсификации и вбросах, что вызвало волну протестов, сообщает Zakon.kz.

Вечером в понедельник, 18 декабря, на следующий день после парламентских выборов, в Сербии начались протесты. Недовольные результатами голосования жители собрались на улицах, чтобы выразить свое недовольство, передает Euronews.

Ряд СМИ сообщает, что к местам протестов стянулись полицейские, однако акции проходят без задержаний и разгонов.

Как стало известно накануне, в парламентских выборах 17 декабря победила Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича, которую официально глава страны не возглавляет, но контролирует.

По последним данным, коалиция Вучича набирает более 46% голосов, вдвое обгоняя соперников из "Сербии против насилия".

Международные наблюдатели по итогам голосования заявили о нечестных выборах. Оппозиционные партии говорят о конкретных нарушениях: фальсификации, вбросах бюллетеней и "карусельном" голосовании.