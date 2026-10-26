Почти два года протестов: Вучич признал поражение на выборах

Бывший президент Сербии Александр Вучич признал поражение своей партии на досрочных парламентских выборах 25 октября. По предварительным данным, победу одержал оппозиционный "Студенческий список", сообщает Zakon.kz.

По словам Вучича, студенческое движение получит от 135 до 140 мест в парламенте, а его Сербская прогрессивная партия – 105 мандатов. Окончательные результаты пока не объявлены. Явка к 18:00 достигла 64,9%, что стало рекордом за последние три десятилетия. После заявления Вучича тысячи сторонников оппозиции вышли на улицы Белграда праздновать победу, пишет DW.

"Студенческий список" сформировался на фоне массовых протестов, начавшихся после гибели 16 человек при обрушении навеса железнодорожного вокзала в Нови-Саде в ноябре 2024 года. Участники демонстраций обвиняли власти в коррупции и халатности.

В сентябре Вучич досрочно подал в отставку с поста президента, рассчитывая после победы своей партии возглавить правительство. Его второй президентский срок должен был завершиться в мае 2027 года, однако Конституция запрещает ему баллотироваться на третий срок.