Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Китае

В провинции Цинхай на северо-западе Китая в 8:39 по местному времени (3:39 мск) произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает Zakon.kz.

По информации Газета.ru, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км в городском уезде Маннай Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа провинции Цинхай.

Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Казахстанскими сейсмологами 4 апреля также было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,2 в 03:43. Эпицентр, по данным СОМЭ, находился в 414 км на юго-запад от Алматы на территории соседнего Кыргызстана. Сведений об ощутимости на нашей территории нет.

Ранее утром 3 апреля сильное землетрясение произошло у восточного побережья Тайваня. Оно стало самым мощным с 21 сентября 1999 года. Число пострадавших на Тайване превысило тысячу человек, девять человек погибли.



