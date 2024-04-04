Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Китае

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 07:09 Фото: wikimedia.ru
В провинции Цинхай на северо-западе Китая в 8:39 по местному времени (3:39 мск) произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает Zakon.kz.

По информации Газета.ru, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км в городском уезде Маннай Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа провинции Цинхай.

Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Казахстанскими сейсмологами 4 апреля также было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,2 в 03:43. Эпицентр, по данным СОМЭ, находился в 414 км на юго-запад от Алматы на территории соседнего Кыргызстана. Сведений об ощутимости на нашей территории нет.

Ранее утром 3 апреля сильное землетрясение произошло у восточного побережья Тайваня. Оно стало самым мощным с 21 сентября 1999 года. Число пострадавших на Тайване превысило тысячу человек, девять человек погибли.


Читайте также

Нападение с ножом на спасателя в ЗКО: подозреваемого арестовали
Нападение с ножом на спасателя в ЗКО: подозреваемого арестовали
Детей разместили в гостинице после пожара в Наццентре детской реабилитации в Астане
Детей разместили в гостинице после пожара в Наццентре детской реабилитации в Астане
Елена Вебер
Казахстан Китай Землетрясение
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шпаргалка о землетрясениях: сейсмологи подготовили новые карты разломов
Тектонические разломы в Алматы, на юге и востоке страны: сейсмологи подготовили новые карты опасных зон
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Казахстан, паводки
Плавающие коровы, спасатели глазами ИИ, приключения с палаткой – о паводках в Казахстане
Показания Куандыка Бишимбаева в суде – трансляция
Показания Куандыка Бишимбаева в суде – трансляция
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: