Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

На севере Израиля объявили воздушную тревогу

На севере Израиля объявили воздушную тревогу Фото: wikipedia
В Армии обороны Израиля сообщили, что на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги, передает Zakon.kz

"Сирены прозвучали в северном Израиле", - говорится в сообщении Telegram-канала ЦАХАЛ.

Ранее стало известно о захвате контроля над "элитным кварталом" ХАМАС в Газе. "Войска ЦАХАЛ установили контроль над "элитным кварталом" ХАМАС в центре города Газа, включая район площади Палестины, откуда действовало административное и военное руководство ХАМАС. Комплекс включает в себя большую сеть туннелей, соединяющих укрытия террористов, штабы и жилые квартиры, принадлежащие высшему руководству ХАМАС. Этот комплекс, расположенный как на земле, так и под землей, являлся центром силы военного и политического крыла ХАМАС", - говорится в сообщении.

Военные отметили, что "в ходе боев ЦАХАЛ уничтожили около 600 террористов".

Ранее мы писали, что с начала нового витка палестино-израильского конфликта 7 октября погибло по меньшей мере 20 тыс. человек.

Читайте также

Палестино-израильский конфликт: число жертв выросло до 20 тыс.человек
Палестино-израильский конфликт: число жертв уже выросло до 20 тыс. человек
Ситуация в Украине: Путин заявил, что РФ не собирается нападать на НАТО, Зеленский высказался о мобилизации
Ситуация в Украине: Путин заявил, что РФ не собирается нападать на НАТО, Зеленский высказался о мобилизации
Пожизненный срок за убийство президента Гаити дали его главному конкуренту
Пожизненный срок за убийство президента Гаити дали его главному конкуренту
Елена Вебер
Израиль и Палестина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
В центре Алматы снесли торговые павильоны
В центре Алматы снесли торговые павильоны
В Казахстане изменили правила проведения техосмотра
В Казахстане изменили правила проведения техосмотра
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: