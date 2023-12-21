На севере Израиля объявили воздушную тревогу

В Армии обороны Израиля сообщили, что на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги, передает Zakon.kz

"Сирены прозвучали в северном Израиле", - говорится в сообщении Telegram-канала ЦАХАЛ.

Ранее стало известно о захвате контроля над "элитным кварталом" ХАМАС в Газе. "Войска ЦАХАЛ установили контроль над "элитным кварталом" ХАМАС в центре города Газа, включая район площади Палестины, откуда действовало административное и военное руководство ХАМАС. Комплекс включает в себя большую сеть туннелей, соединяющих укрытия террористов, штабы и жилые квартиры, принадлежащие высшему руководству ХАМАС. Этот комплекс, расположенный как на земле, так и под землей, являлся центром силы военного и политического крыла ХАМАС", - говорится в сообщении.

Военные отметили, что "в ходе боев ЦАХАЛ уничтожили около 600 террористов".

Ранее мы писали, что с начала нового витка палестино-израильского конфликта 7 октября погибло по меньшей мере 20 тыс. человек.