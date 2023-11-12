ЦАХАЛ атаковала объекты в Сирии

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о начале обстрела "террористической инфраструктуры" в Сирии, передает Zakon.kz.

"Недавно самолет армии Израиля нанес удар по объектам террористической инфраструктуры в Сирии в ответ на атаку в сторону Голанских высот, совершенную в субботу", – говорится в сообщении армии в Telegram-канале.



Что именно стало объектом атаки, не уточняется.

Ранее сообщалось, что израильская армия наносит воздушные удары по лагерю беженцев "Аш-Шабура" в городе Рафах на юге палестинского сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen. Пока информации о пострадавших нет. А ранее израильские военные заявили, что помогут эвакуировать детей из педиатрического отделения больницы "Аш-Шифа" в Газе. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября 2023 года. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. После стало известно, что ЦАХАЛ проводит наземную операцию в секторе Газа и уничтожает подземные туннели ХАМАСа. На границе между сектором Газа и Египтом открыли единственный пункт прохода, через него осажденный анклав покинули несколько сотен человек.

10 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль установит полный контроль безопасности в секторе Газа и демилитаризирует анклав после ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС.

Нетаньяху также отметил, что ответственность за судьбу населения Газы лежит исключительно на ХАМАС, а не на Израиле. Так премьер Израиля ответил на критику президента Франции Эммануэля Макрона.

В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек.