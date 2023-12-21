Палестино-израильский конфликт: число жертв уже выросло до 20 тыс. человек

С начала нового витка палестино-израильского конфликта 7 октября погибло По меньшей мере 20 тыс. человек, сообщает Zakon.kz

По данным Al Jazeera среди этих 20 тыс.погибших: 8 тыс. детей и 6,2 тыс. женщин. Около 6,7 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

В свою очередь, The Times of Israel пишет, что "ХАМАС считает детьми всех, кто младше 18 лет, в то время как в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждают, что многие боевики ХАМАС, принимающие участие в боевых действиях, являются несовершеннолетними, достигшими позднего подросткового возраста".

"По меньшей мере, одна треть убитых являются боевиками ХАМАС. В число жертв также входят те, кто погиб в результате неудавшихся палестинских ракетных обстрелов", – сообщили в ЦАХАЛ.

Ранее сообщалось, что Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.

В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начала наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.



При этом 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.