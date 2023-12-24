20 человек погибли от рук повстанцев в Бурунди

В результате нападения повстанцев на западе Бурунди погибли 20 человек, все, кроме одного, мирные жители, сообщает Zakon.kz.

Ответственность за нападение взяла на себя повстанческая группировка "Красная Табара", которая заявила, что убила 10 сотрудников сил безопасности. Нападение произошло в пятницу вечером в городе Вугизо, недалеко от границы с Демократической Республикой Конго (ДРК), где у повстанцев есть база.

В субботу правительство заявило, что "террористический, гнусный, варварский акт" был направлен против мирных жителей, а повстанцы убили 12 детей, в том числе пятерых в возрасте до пяти лет; трех женщин, включая двух беременных; и пятерых мужчин, включая полицейского, пришедшего на помощь мирным жителям.

Еще девять человек получили ранения и были госпитализированы.

Это нападение стало вторым за две недели внутри Бурунди со стороны повстанцев, которые не проявляли активности с сентября 2021 года.

Полиция Уганды задержала 110-летнего мужчину по подозрению в убийстве своей 109-летней супруги, предположительно, после того, как она отказалась ночевать с ним в одной комнате и "исполнять супружеский долг" из-за плохого самочувствия.

