20 человек погибли от рук повстанцев в Бурунди
Ответственность за нападение взяла на себя повстанческая группировка "Красная Табара", которая заявила, что убила 10 сотрудников сил безопасности. Нападение произошло в пятницу вечером в городе Вугизо, недалеко от границы с Демократической Республикой Конго (ДРК), где у повстанцев есть база.
В субботу правительство заявило, что "террористический, гнусный, варварский акт" был направлен против мирных жителей, а повстанцы убили 12 детей, в том числе пятерых в возрасте до пяти лет; трех женщин, включая двух беременных; и пятерых мужчин, включая полицейского, пришедшего на помощь мирным жителям.
Еще девять человек получили ранения и были госпитализированы.
Это нападение стало вторым за две недели внутри Бурунди со стороны повстанцев, которые не проявляли активности с сентября 2021 года.
Полиция Уганды задержала 110-летнего мужчину по подозрению в убийстве своей 109-летней супруги, предположительно, после того, как она отказалась ночевать с ним в одной комнате и "исполнять супружеский долг" из-за плохого самочувствия.