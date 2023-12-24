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Турция нанесла авиаудары по северному Ираку и Сирии

военные самолеты Фото: freepik
Турецкие ВВС нанесли воздушные удары по северному Ираку и Сирии в субботу и уничтожили 29 объектов запрещенной Рабочей партии Курдистана, сообщает Zakon.kz.

Причиной послужило то, что за последние два дня на севере Ирака были убиты 12 солдат турецкой армии.

В число целей входили базы, укрытия и нефтяные объекты, предположительно используемые боевиками РПК. В заявлении министерства обороны Турции говорится, что 13 боевиков были нейтрализованы.

В заявлении не уточняется, по каким районам северного Ирака и Сирии были нанесены авиаудары.

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Турция проводит операции и авиаудары по объектам в Сирии и Ираке, которые, по ее мнению, связаны с Рабочей партией Курдистана (РПК), запрещенной курдской сепаратистской группировкой, которая ведет повстанческое движение против Турции с 1980-х годов.

Анкара утверждает, что РПК имеет убежища на севере Ирака, где также предположительно базируется ее руководство. РПК считается террористической организацией в США и Европейском Союзе. С начала конфликта в 1984 году погибли десятки тысяч человек.

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