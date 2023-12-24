Около 300 индийских путешественников задержаны во французском аэропорту по делу о торговле людьми

Около 300 индийских путешественников застряли во французском аэропорту после того, как их рейс был приостановлен в связи с расследованием торговли людьми, сообщает Zakon.kz.

На борту самолета румынской чартерной компании Legend Airlines, следовавшего из аэропорта Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах в Манагуа в Никарагуа , были семьи и дети, пишет AP.

По данным местного агентства гражданской защиты, самый младший пассажир — 21-месячный малыш, а некоторые из детей находятся без сопровождения взрослых.

Самолет А340 находится под арестом с четверга, когда он остановился для дозаправки в небольшом аэропорту Ватри в регионе Шампань на северо-востоке Франции после того, как стало известно, что находящиеся на борту люди могут стать жертвами контрабандистов.

Два человека задержаны, остальных пассажиров допрашивают специальные следователи, сообщила прокуратура Парижа.

Другие рейсы были отменены или изменены, поскольку аэропорт превратился в центр масштабного расследования торговли людьми.

По словам юриста авиакомпании, 15 членов экипажа были допрошены и освобождены, заявив, что они глубоко потрясены случившимся.

Пассажиров задержали в аэропорту, где они провели две ночи на раскладушках, пока продолжается расследование.

Сотрудники службы экстренной помощи, Красного Креста, врачи и местные волонтеры прибыли на место происшествия, чтобы позаботиться о нуждах пассажиров, включая обеспечение регулярного питания, медицинской помощи и доступа к туалетам и душам.