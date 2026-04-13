Популярную блогершу задержали за торговлю людьми

В Азербайджане задержали блогершу Эльнару Гулиеву, известную в соцсетях под ником Enoor. Ее обвиняют по статье о "торговле людьми", сообщает Zakon.kz.

По данным oxu.az, Гулиеву задержали в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с торговлей людьми Министерства внутренних дел Азербайджана.

По решению суда в отношении блогерши избрали арест. Следственные действия продолжаются.

Другие подробности дела (обстоятельства, возможные соучастники, количество пострадавших) на данный момент не раскрываются.

Блогерша Enoor активно ведет аккаунт в TikTok. У девушки более 20 тысяч подписчиков. В основном она снимала короткие видеоролики, на которых демонстрирует свои образы и показывает свою жизнь. Последнее видео в ее блоге было опубликовано 4 апреля – Гулиева показала огромный букет цветов.

